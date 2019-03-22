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В Афганистане убили двух американских военных

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 11:02
В Афганистане убили двух американских военных
Иллюстративное фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Подробности инцидента пока не сообщаются

Во время проведения операции в Афганистане 22 марта погибли двое американских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии НАТО "Решительная поддержка".

При этом имена погибших в Афганистане военных США не разглашаются, пока не извещены их родственники. В настоящее время подробности инцидента не сообщаются. 

Отметим, миссия американских военных направлена в Афганистан для помощи местной армии, которая борется с талибами. 

Напомним, вчера в столице Афганистана Кабуле во время празднования персидского Нового года произошло шесть взрывов. В результате терактов погибли шесть человек, еще 23 получили ранения.

Взрывы возле мечети устроил террорист-смертник. В Министерстве внутренних дел Афганистана сообщают, что в районе мечети Карт-э-Сакхи, где проживают преимущественно мусульмане-шииты, прогремели три взрыва.

Первые два взрыва произошли возле жилых домов. Третий взрыв произошел возле больницы Али-Абад в окрестностях района проживания шиитов. Отметим, шииты в Афганистане находятся в меньшинстве, они неоднократно подвергались нападениям со стороны группировок суннитов.

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