В Афганістані в результаті спецоперації ліквідували 16 бойовиків

Бойовики "Талібану" поки не коментували спецоперацію

В Афганистане в результате спецопераций правительственных сил признаны погибшими 16 боевиков. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила армия страны в своем сегодняшнем заявлении, пишет Xinhuanet.

В частности, спецоперации проходили в провинции Герат на западе Афганистана.

Подразделения спецназа провели штурм укрытий боевиков в некоторых районах Завала.

Армия Афганистана заявила, что спецоперации будут продолжаться еще на протяжении нескольких дней.

Пока боевики движения "Талибан", которые действуют на некоторых территориях западной провинции Герат, не прокомментировали сообщение.

Напомним, в течение 2018 года в результате насилия и вооруженного противостояния в Афганистане погибло рекордное число мирного населения: 3804 гражданских, что на 11% больше, чем годом ранее.