В Афганістані залишається близько 100 громадян США, - Reuters

"Нашим найвищим пріоритетом в Афганістані, звичайно ж, залишається допомога тим американським громадянам, які хочуть покинути країну зараз", - сказав агентству на умовах анонімності представник Держдепартаменту.

За його словами, відомству відомо про приблизно 100 американців, які хочуть покинути Афганістан. Держдеп працює над тим, щоб організувати для них евакуаційні рейси, уточнив чиновник.

Він зазначив, що після виведення військ США з Афганістану в кінці серпня з країни вдалося вивезти 85 американських громадян і 79 осіб з постійним місцем проживання в США.

Однак, додав чиновник, деякі американські громадяни не хотіли залишати Афганістан без членів сім'ї, у яких не було необхідних проїзних документів для в'їзду в США.

"Я повністю розумію, наскільки болючим може бути цей вибір для них, але з питань права і політики досі ми не надавали підтримки прискореному від'їзду і переселенню в США для членів розширених сімей американських громадян", - уточнив він.