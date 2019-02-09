В Афганістані ліквідували понад 50 бойовиків

В Афганістані тривають спецоперації проти талібів, які відмовляються від припинення вогню

В Афганистане в ходе спецопераций против участников радикального движения "Талибан", которые отказываются прекращать боевые действия, ликвидировали 56 боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Khaama Press.

По данным афганских военных, в ходе операции в провинции Гильменд был ликвидирован по меньшей мере 31 боевик движения "Талибан". Еще 11 талибов были убиты во время атаки сил специального назначения в провинции Вардак.

Кроме того, двое боевиков были убиты во время воздушной атаки в провинции Логар и еще один в результате атаки спецназа в провинции Кунар. Еще семеро боевиков были ликвидированы в результате авиаудара в городе Таринкот.

В издании зазаначили, что в ходе проведенной в ночь на субботу, 9 февраля, воздушной операции сил коалиции в провинции Газни были уничтожены 4 боевика "Талибана".

Напомним, в Афганистане вооруженные боевики ворвались в офис радиостанции Hamsada и убили двух местных журналистов.

Ранее, в Афганистане в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в районе села Маркази Чамтал погибли по меньшей мере 10 полицейских.