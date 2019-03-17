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В Афганістані бойовики "Талібан" захопили в полон близько 50 військових

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 22:07
В Афганістані бойовики "Талібан" захопили в полон близько 50 військових
Фото: афганські військові (twitter.com/Samim42450861)

Силовики намагалися відступити і перейти в Туркменістан, але їм було відмовлено

В афганській провінції Бадгіс, де відбувалися запеклі бої між співробітниками сил безпеки і терористами організації "Талібан", близько 50 військовослужбовців, які входять в прикордонну поліцію, потрапили в полон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Голова ради провінції Бадгіс Абдул Азік Бік розповів, що близько 100 афганських військовослужбовців в результаті боїв спробували відступити і потрапити в сусідній Туркменістан, але їм не дали дозволу на в'їзд в цю країну.

Він додав, що з цієї причини близько 50 афганським прикордонникам довелося здатися в полон бойовиків, в той час як ще 50 бійців продовжили бої в самому густонаселеному районі провінції - Бала Мургаб.

"Ці солдати боролися з талібами протягом довгих років, тому якщо б вони здалися, то їх би вбили", - повідомив Азик Бик.

У той же час Міжнародний комітет Червоного хреста повідомив, що даний напад талібів призвів до великих жертв. Організація брала участь у передачі 20 тіл в Корпус афганської національної армії.

Нагадаємо, в Афганістані ліквідували понад 10 бойовиків. У результаті спецоперації афганських сил спеціального призначення і авіаударів у провінції Кундуз на півночі Афганістану були вбиті щонайменше 11 талібів.

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