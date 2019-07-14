В Афганістані бойовики напали на готель, загинули 8 осіб

В результаті нападу бойовиків на готель в провінції Бадгіз на сході Афганістану загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Press TV.

Також повідомляється, що більше десяти людей, серед яких двоє дітей, отримали поранення.

За інформацією речника міністерства внутрішніх справ країни Нусрата Рахімі, о 12:40 за місцевим часом група озброєних людей увійшла в готель і відкрила стрілянину. Троє з бойовиків були знищені в перестрілці з силами безпеки, двоє заарештовані. Відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сомалі стався озброєний напад бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо. Число жертв зросло до 33 осіб. Ще понад 50 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану було вбито 19 осіб, в тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудінг і дев'ять інших бойовиків.