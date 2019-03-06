В Афганістані під час нападу на офіс будівельної компанії загинули 16 осіб

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Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників

Поблизу аеропорту міста Джелалабад на сході Афганістану в результаті нападу групи озброєних людей на будівельну компанію загинули 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції заявили, що кілька бойовиків проникли в будівлю компанії. В ході атаки себе підірвав терорист-смертник. Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників. Мотиви нападників поки невідомо.

В даний час відповідальність за атаку на поточний момент не взяла на себе жодне терористичне угрупування.

Нагадаємо, на початку березня в Афганістані бойовики руху "Талібан" напали на американо-афганської базу. У результаті атаки загинули щонайменше 25 афганських військових. Афганські чиновники і джерела талібів стверджують, що напад на бойовиків було здійснено на один з найбільших військових об'єктів Афганістану - базу Shorab в провінції Гільменд, де також перебували американські війська.

За даними ООН, протягом 2018 року в результаті насильства і збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Ще 7189 мирних жителів країни в минулому році отримали поранення.