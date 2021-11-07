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В Афганістані 25 бойовиків ІД здалися поліції

Автор: Анна Полисученко

Двадцять п'ять членів терористичного угруповання ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході Афганістану. Це вже друга велика група бойовиків, які добровільно здалися владі в провінції Кандагар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

"В цілому 25 бойовиків, пов'язаних з радикальним угрупованням ІДІЛ, склали зброю і здалися владі в Джалалабаді в суботу", - йдеться в повідомленні.

Один з колишніх терористів публічно закликав інших бойовиків припинити бої і підтримати зусилля по встановленню миру в Афганістані.

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Афганистан