В Афганістані 25 бойовиків ІД здалися поліції

Двадцять п'ять членів терористичного угруповання ІДІЛ здалися правоохоронцям на сході Афганістану. Це вже друга велика група бойовиків, які добровільно здалися владі в провінції Кандагар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Сіньхуа ".

"В цілому 25 бойовиків, пов'язаних з радикальним угрупованням ІДІЛ, склали зброю і здалися владі в Джалалабаді в суботу", - йдеться в повідомленні.

Один з колишніх терористів публічно закликав інших бойовиків припинити бої і підтримати зусилля по встановленню миру в Афганістані.