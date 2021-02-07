ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Афганістан отримав вакцину AstraZeneca з Індії. Її чекає і Україна

Новость на русском → Кабул, Неділя 07 лютого 2021 15:42
Афганістан отримав вакцину AstraZeneca з Індії. Її чекає і Україна Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Афганістан доставили першу партію вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Її привезли з Індії.

Про це повідомляє Reuters.

В країну доставили 500 тисяч доз вакцини. Але поки що її не будуть застосовувати, оскільки не отримано дозвіл для екстреного використання від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Очікується, що його видадуть на наступному тижні, а поки що препарат буде зберігатися в столиці Кабулі.

Першими будуть щеплені медики, співробітники служби безпеки, вчителі та чиновники.

Для вакцинації уряд вже навчив тисячу чоловік із трьох тисяч необхідних для проведення процесу в країні.

Очікується, що найближчим часом в країну прибуде ще 200 тисяч доз вакцини з Китаю. В рамках механізму COVAX Афганістан очікує виділення вакцини для щеплень 20% 38-мільйонного населення.

Нагадаємо, в п'ятницю український уряд заявив про домовленость щодо поставок в Україну 12 мільйонів доз вакцин двох розробників - AstraZeneca і Novavax. Її будуть доставляти з Індії. Контракт підписаний з Serum Institute, який сьогодні поставив вакцину в Афганістан.

У лютому Україна очікує мільйон доз в рамках цього контракту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина від коронавірусу
NEWS
Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу
Україна в "день солідарності з Білоруссю" висловила підтримку білоруському народу
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця