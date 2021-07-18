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Афганістан відкликав посла та дипломатів з Пакистану через загрозу безпеці

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Афганістану оголосило про відкликання посла та високопоставлених дипломатів з Пакистану. На такий крок пішли після того, як в Ісламабаді викрали та катували дочку афганського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Афганістану.

"Після викрадення дочки посла Афганістану в Пакистані керівництво Ісламської Республіки Афганістан відкликало посла Афганістану і високопоставлених дипломатів з Пакистану до тих пір, поки не будуть усунуті всі загрози безпеки, включаючи арешт і суд над винними у викраденні", - заявили в міністерстві.

Крім того, найближчим часом до Пакистану вирушить афганська делегація, яка оцінить та розгляне справу щодо викрадення дочки посла і всі пов'язані з нею питання.

"Наступні дії будуть здійснюватися на основі отриманих результатів", - додали в МЗС Афганістану.

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