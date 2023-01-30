ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (видео)

Новина українською →
Понедельник 30 января 2023 14:36
Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (видео) Фото: Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм врага вблизи Марьинки и нанесли ему существенные потери.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их. Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он без остановки атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии", - пишет пресс-служба.

На том же участке штурмовой отряд россиян пытался подкрасться без огневой помощи артиллерии. Ояднако, аэроразведка обнаружила движение противника после чего по нему было нанесено огневое поражение с применением сбросов боеприпасов с дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии выросло, а дефицит остается значительным: какая ситуация со светом в Украине
DAILY
Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запад смотрит. Зачем Зеленскому "чистки" во власти и кого Банковая готовит на выход