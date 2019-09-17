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Аеропорти України просять АМКУ скасувати указ МІУ про ставки як дискримінаційний

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Українські аеропорти вимагають скасувати указ Мінінфраструктури

Українські аеропорти вимагають скасувати указ Мінінфраструктури (МІУ) про ставки за послуги з аеронавігаційного обслуговування суден як дискримінаційний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації "Аеропорти України" цивільної авіації.

Указ №415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" був прийнятий 4 червня 2019 року. Він встановив ставку для аеропорту "Бориспіль" 643,5 євро, а для всіх інших аеропортів України — 901,68 євро. При тому, що попереднім наказом (№669) вводилася єдина для всіх ставка в розмірі 873,77 євро. Відповідно, указ призведе до здешевлення авіаперельотів на внутрішніх і міжнародних рейсах з "Борисполя" і в той же час істотного подорожчання рейсів з інших аеропортів країни, вважають в асоціації.

В асоціації вважають, що екс-керівники Мінінфраструктури цілеспрямовано створили більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора, а також грубо порушили власний Стратегічний план розвитку авіатранспорту, який гарантував рівні і конкурентні умови для всіх учасників ринку.

Асоціація звернулася до Антимонопольного комітету України із заявою про порушення законодавства про захист вільної конкуренції, проханням визнати антиконкурентних і скасувати указ Мінінфраструктури №415. Від нового керівництва міністерства асоціація чекає встановлення єдиної для всіх аеропортів ставки. Звернення підтримали Міжнародні аеропорти "Київ", "Вінниця", "Харків" та інші.

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