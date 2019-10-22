В аеропорту "Київ" утоточнили дані щодо затримки рейсів

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Видимість станом на 9:00 становить 250 м, вертикальна видимість - 30 м

У Міжнародному аеропорту "Київ" через сильний туман затримуються рейси, видимість станом на 9:00 становить 250 м, вертикальна видимість - 30 м. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Зокрема, скасовано нічний рейс до Варшави (LOT), в зв’язку з поверненням літака до аеропорту через несприятливі погодні умови.

Також два рейси з Риму (Alitalia) та Кельну (WizzAir) було перенаправлено до запасного аеродрому в Бориспіль. Пасажирів, котрі мали летіти зворотними рейсами до Риму та до Берліну, було перевезено автобусами в аеропорт Бориспіль.

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich спостерігається затримка від однієї години до декількох. Крім того, затримується прибуття літаків з Берліну та Гамбурга (WizzAir) в зв'язку з пізнім вильотом.

"У випадку тривалих затримок рейсів пасажирам буде надано напої та харчування. Всі інші рейси виконуватимуться за розкладом", - додали у прес-службі.

Крім того, вчора ввечері надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". У результаті цього з 20:00 виліт літаків з терміналу F було призупинено. У зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.