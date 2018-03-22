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Інтерв'ю

Аеропорт "Київ" перейменували на честь авіаконструктора Сікорського

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 16:16
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)
Фото: аеропорт Жуляни (iev.aero)

Для перейменування Київрада пройшла всі процедури

Київрада у четвер, 22 березня, присвоїла аеропорту "Київ" ім’я авіаконструктора Ігоря Сікорського. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Сьогодні, 22 березня, на засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського"", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, для перейменування Київрада пройшла пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту Жуляни імені авіаконструктора Сікорського.

"Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення", - сказав Резніков.

Зазначимо, що Ігор Сікорський - видатний авіаконструктор українського походження, засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктор першого в США літака-амфібії.

Нагадаємо, інформація про те, що аеропорт "Київ", який знаходиться в Жулянах, планують перейменувати на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського, з'явилася в січні 2018 року. Відповідний проект рішення був погоджений на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

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Теги: Жуляны
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