В аеропорту "Київ" пасажирів з Італії перевіряє епідеміолог

В аеропорту "Київ", у зв’язку із спалахом інфекції, викликаної коронавірусом в окремих районах Італії рейси, які прибувають з цієї країни, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом. Про це йдеться у повідомленні прес-служби аеропорту на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що заходи безпеки будуть вживатися для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають.

Фото: перевірка пасажирів із Італії (airportkiev)

Раніше повідомлялося, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вживає всіх заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні.

У разі прибуття літака з країни з ускладненою епідемічною ситуацією після встановлення трапа першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу ДУ "Лабораторний центр на повітряному транспорті ", який підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. Він опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру, а також перевіряє наявність симптомів, схожих на симптоми вірусних респіраторних захворювань.

Окрім того, РБК-Україна писало, що в Україні на державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Влада італійського регіону Ломбардія опублікувала список міст і сіл, які повністю закриті на карантин через спалах коронавірусу в країні.