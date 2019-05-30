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В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

Новини » Новини компаній    30.05.2019 - 10:00
В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

В аеропорту «Київ» ім. Сікорського («Жуляни») відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free 27 травня 2019 року відбулося урочисте відкриття чергового мультибрендового магазину Heinemann Duty Free в новій частині терміналу А аеропорту «Київ» ім. Сікорського («Жуляни»).
В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free
Базована в Гамбурзі компанія Gebr. Heinemann працює в 100 країнах світу на всіх континентах. Запуск магазину здійснила українська компанія BF & GH Travel Retail, яка оперує дьюті фрі роздрібом Heinemann в Україні. На відкритті був присутній віце-президент Gebr Heinemann Річард Хойер (Richard Hoyer), який тепло привітав розширення інфраструктури аеропорту «Київ», необхідної для забезпечення приголомшливого щорічного зростання пасажиропотоку, яке демонструє аеропорт протягом останніх років (52% в 2018 році). В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

«Протягом 9 років ми здійснюємо успішні інвестиції в український ринок і віримо в стратегічне бізнес партнерство з аеропортами. Наша мета - найкращий в світі шопінг для наших клієнтів, який ми забезпечуємо співпрацюючи з провідними міжнародними брендами і надаючи чудовий асортимент парфумерії і косметики, аксесуарів, алкоголю та солодощів», - коментує Хойер «Мені дуже подобається жити у Києві і працювати в компанії BF & GH Travel Retail, Україна - країна з величезним потенціалом, зростаючою кількістю авіапасажирів і вражаючим розвитком аеропортів» - говорить Саймон Форд (Simon Forde), генеральний директор українського підприємства BF & GH Travel Retail, яка на сьогоднішній день налічує 527 співробітників. В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

Саймон має за плечима 30-тирічний досвід роботи в роздрібній торгівлі різних дьюті фрі операторів, Україну вперше відвідав в 2003 році. Він також додає: «Разом з тим, в Україні існує помилкова думка, що бізнес дьюті фрі магазинів простий і легкий. В реальності все якраз навпаки! Крім того, що ми маємо фіксовані орендні ставки, аеропорти отримують відсоток від наших продажів і, якщо наші продажі ростуть, ростуть і доходи аеропортів. Ця бізнес модель діє у всіх європейських країнах. В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

Більш того, ми платимо значні інфраструктурні платежі і крім цього, ми окремо оплачуємо послуги аеропорту. Ми будуємо такі партнерські відносини з аеропортами тому, що віримо в довгострокове ефективне бізнес співробітництво, а також тому, що ми впевнені, що за допомогою нашого асортименту робимо подорожі кращими! Heinemann, як провідний дьюті фрі оператор, має достатньо досвіду та ентузіазму щоб створити для українського пасажира справді незабутні враження від шопінгу. Ми з радістю вітаємо пасажирів в наших магазинах і в новій частині терміналу А аеропорту «Київ», а також в Борисполі та Одесі.В аеропорту «Київ» ім. Сікорського відкрився черговий мультибрендовий магазин Heinemann Duty Free

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