В аеропорту Франкфурта зіткнулися два літаки

Фото (twitter.com/affairs_tv)

Ніхто з пасажирів не постраждав

Два літаки зіткнулися в суботу ввечері, 16 листопада, при рулюванні в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що ніхто з пасажирів не постраждав. Так, корейський літак Air Boeing 777 зіткнувся з літаком Air Namibia після посадки в суботу о 18:20 за місцевим часом. У однієї машини пошкоджений висотний рульовий механізм, в іншій - край крила.

Видання уточнює, що літак корейської компанії вилетів в Сеул лише в неділю, пасажирам надали місця в одному з готелів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і Бундесвері.

За попередньою інформацією, пілоти катапультувалися. У районі катастрофи літаків розпочалася лісова пожежа. Уламки літаків впали на населені пункти.