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В аеропорту "Бориспіль" спіймали іноземця з діамантами на 1 млн гривень

Автор: РБК-Україна

В аеропорту " Бориспіль "прикордонники та митники провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу"Тель-Авів - Київ". У нього виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Дорогоцінне каміння іноземець переміщував з порушенням українського законодавства.

"У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два Діаманти жовтого кольору з сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карат", - йдеться в повідомленні.

За попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн гривень.

"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ", - йдеться в повідомленні.

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