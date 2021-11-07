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В аеропорту "Бориспіль" зловили ще майже 20 власників фейкових сертифікатів

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці в ході перевірок в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили ще 17 власників підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Власників підробок зловили 5 та 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Так, 5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада", - розповіли правоохоронці.

За фактом підробки та використання підроблених документів поліцейські порушили кримінальні провадження за ст. 358 КК України. Кожен факт будуть перевіряти, щоб надати відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, ще 17 підробних сертифікатів про вакцинацію в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у четвер, 4 листопада.

Додамо, народні депутати у першому читанні схвалили посилення покарання за підробку та використання підробних сертифікатів.

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