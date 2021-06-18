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В аеропорту "Бориспіль" блокували нелегальний вивіз авіаційного обладнання

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці припинили протиправну діяльність керівників однієї з українських приватних авіакомпаній. Посадовці намагались переправити військове авіаційне обладнання до однієї з країн Африки.

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.

"У столичному аеропорту на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням. Повітряне судно слідувало за маршрутом "Біла Церква - Бориспіль - Гардая (Алжир) - Абуджа (Нігерія)", - йдеться у повідомленні

Відомо, що під час митного оформлення вантажу посадовці компанії подали офіційні документи із неправдивими відомостями щодо сфери використання авіаційних агрегатів.

При цьому, передбачені чинним законодавством документи для експорту товарів зазначеної категорії були відсутні.

Наразі товари військового призначення вилучено.

Після експертизи буде прийматися рішення щодо реєстрації кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) ККУ.

Фото: правоохоронці спільно з прикордонниками проводять обшуки на літаку (dpsu.gov.ua)

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