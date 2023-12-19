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Из аэропорта "Борисполь" сегодня вылетел самолет: что об этом известно

Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Наталья Кава

Из международного аэропорта "Борисполь" сегодня, 19 декабря, вылетел гражданский самолет. Вылет самолета Boing 777-300 произошел около 09:00 вторника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь" в Facebook.

"19 декабря 2023 года около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс соблюдал самые высокие стандарты авиационной безопасности и безопасности полетов, соответственно к директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту", - говорится в сообщении.

Представители аэропорта отметили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 г. суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь". Они проходили постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Также известно, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны.

"Даже при закрытии воздушного пространства аэропорт "Борисполь" остается направленным на обеспечение операционной готовности и финансовой устойчивости, в частности, по обслуживанию инфраструктуры и сохранению сертификации персонала", - заявили в пресс-службе.

Кроме этого, там отметили, что данный полет играет важную роль в будущем восстановлении гражданских полетов в Украине в условиях военного положения. Перелет не только способствует тестированию политики восстановления, но и является стратегическим шагом для украинских авиакомпаний и помогает им снижать затраты и улучшать шансы выживания в сложных авиационных условиях.

Восстановление гражданских полетов в Украине

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак в ноябре предполагал, что в Украине могут открыть один из аэропортов до завершения войны.

Он не уточнял, какой аэропорт откроют, но СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что речь идет об одном из городов на западе Украины.

Однако недавно в Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым.

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Бориспольаэропорт Борисполь