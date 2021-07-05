У аеропорту Бориспіль новий директор: чим він займатиметься 

Як пише "Фокус", ключовим показником при оцінці роботи нового керівника наглядовою радою підприємства і керівництвом країни також стане боротьба з корупційними схемами на підприємстві.

За даними Мінінфраструктури, у Дубревського більш ніж 15-річний досвід роботи в сфері авіації. Зокрема, він працював у німецькій компанії Lufthansa, керував комерційним напрямком аеропорту "Донецьк" ім. С. Прокоф'єва, був директором з розвитку бізнесу аеропорту Рас-ель-Хайма (ОАЕ).

Останні два роки Дубревський очолював КП Міжнародний аеропорт Запоріжжя (у статусі в.о.).

Представляючи нового гендиректора, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що серед першочергових завдань Дубревського - відновлення доковидних показників роботи аеропорту "Бориспіль" як ключових повітряних воріт країни. Це завдання істотно ускладнюється тим фактом, що закриття повітряних просторів Росії і Білорусі ставить під питання розвиток "Борисполя" як хабу між Сходом і Заходом, на що завжди робила ставку якірна авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України".

"Модернізація інфраструктури, оптимізація неавіаційної діяльності, стале фінансування інвестпроектів, реалізація яких є базисом для створення високотехнологічного і прогресивного аеропорту, що підвищує не тільки інвестиційну привабливість "Борисполя", а й усієї країни. Робота з налагодженням нових партнерств має тривати в режимі нон-стоп", - зазначає Дубревський.

За його словами, основним завданням підприємства має стати формування сприйняття аеропорту не тільки як об'єкта авіаційної інфраструктури, а й як сучасного мультисервісного комплексу, який надає широкий спектр послуг B2C, B2B в авіаційній і неавіаційній сфері.

Також серед першочергових завдань - робота з неавіаційними доходами, наприклад, поліпшення сервісу таксі при аеропорту, упорядкування системи розміщення реклами. Крім того, важливим напрямком має стати розвиток безбар'єрності для маломобільних груп населення, створення умов для системного підвищення кваліфікації співробітників.

Втім, на думку журналістів, найбільше уваги буде приділено боротьбі з корупційними схемами.

Зокрема, це корупція на будівельних роботах (термінали, розширення інфраструктури, будівництво паркінгу).

У жовтні 2020 року Служба безпеки України розкрила змову колишнього керівництва "Борисполя" з підрядниками будівництва паркінгу, в рамках якого зловмисники завищували обсяги виконаних робіт і переводили в готівку бюджетні гроші через фірми-прокладки.

За даними СБУ, схема, яка процвітала у 2017-2018 році, коли аеропорт очолював Павло Рябикін, дозволила перевести в готівку 37 млн грн і сформувати близько 6 млн грн необгрунтованого податкового кредиту.

Друга схема-здача в оренду комерційних площ "потрібним" компаніям за заниженими цінами.

В даними НАБУ і САП, які припинили діяльність махінаторів у вересні 2020 року, схема діяла мінімум 5 років. Посадові особи аеропорту з 2014 по 2019 рік, змовившись з "правильними" орендарями, завдали збитків "Борисполю" на більш ніж 16,5 млн грн.

Третя група схем - це особливе ставлення до деяких авіакомпаніям, яке роками вибудовувалося в "Борисполі", наприклад, щодо МАУ або російської Інтеравіа. Серед іншого, експерти називають "пільгові" умови з оренди місць для авіапарків перевізників, коли останні платять не за весь майданчик, а тільки за її частину.

Четвертий тип зловживань - "робота" з вантажними перевезеннями. Тут схеми можуть процвітати на самих різних рівнях - від індивідуального штучного створення проблем на митному або прикордонному контролі окремим пасажирам - до "втрачених", "тіньових" вантажів на мільярди грн, які надходять в аеропорт без належного митного оформлення.