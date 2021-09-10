Аеропорт "Ужгород" почав використовувати повітряний простір Словаччини

Сьогодні здійснили перший рейс у Міжнародний аеропорт "Ужгород" відповідно до міжурядової угоди зі Словаччиною. Відтепер керування повітряним рухом, а також використання повітряного простору на тактичному рівні буде відбуватися на визначеній частині повітряного простору Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури .

Відповідно до угоди, будуть застосовуватися процедури неточного заходження на посадку за приладами на аеродромі "Ужгород".

Для чого потрібна угода?

Аеропорт розташований у гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги 10 розташований за кілька сотень метрів від україно-словацького кордону.

Використання повітряного простору сусідньої країни - необхідна умова для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі.

В Міністерстві інфраструктури очікують, що угода позитивно вплине на розвиток авіаперевезень у регіон та розширить можливості використання аеродрому.