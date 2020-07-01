Аеропорт Ярославського повідомив про відновлення сполучення Харкова з турецькими курортами

Фото: Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero)

Відбулися перші перельоти в Стамбул і Анталію, анонсовані Бодрум і Даламан

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про відновлення прямого авіасполучення з турецькими містами Стамбул, Анталія і Бодрум.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора аеропорту New Systems AM групи DCH.

"1 липня відновлено регулярне і чартерне авіасполучення між Харковом і Туреччиною. Сьогодні після перерви, пов'язаної з карантином, з Міжнародного аеропорту "Харків" вилетіли перші чартерні рейси в Анталію. В 00:05 вилетів літак авіакомпанії SkyUp Airlines. О 5:00 - літак авіакомпанії Air Azur Ukraine. Найближчим часом чартерні рейси в цьому напрямку також відновлять авіакомпанії МАУ і Windrose Airlines", - повідомила прес-служба.

Варто відзначити, що Туреччина приймає мандрівників з України без тестування на коронавірус і обсервації. Після повернення з цієї країни українським громадянам не потрібно самоізоляція, адже Туреччина станом на 25 червня знаходиться в списку країн "зеленої зони", опублікованому Міністерством охорони здоров'я України.

Крім Анталії, мандрівники з харківського аеропорту тепер також зможуть літати в Стамбул. Авікомпанія Pegasus Airlines відновила регулярні польоти за маршрутом. Перший літак в міжнародний аеропорт "Харків" прибуде 1 липня о 18:35, а відправиться в Стамбул о 19:35. Рейси в турецьке місто протягом липня будуть виконуватися чотири рази на тиждень за ціною від 1400 гривень в одну сторону без урахування вартості перевезення багажу.

"З 16 липня туристи також зможуть відлетіти прямими чартерними рейсами в Даламан на літаках авіакомпанії Air Azur Ukraine, а в Бодрум - з авіалініями Azur Air Ukraine і МАУ", - анонсували в прес-службі аеропорту Ярославського.

Розклад вильотів доступно на сайті аеропорту.

Нагадаємо, раніше прес-служба компанії-оператора харківського аеропорту повідомила про відновлення регулярних перельотів на внутрішніх рейсах в Київ, Дніпро, Одесу і Львів. Квитки на всі рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства.

Як уточнили в прес-службі аеропорту, всі перельоти здійснюються з додержанням вимог для запобігання поширення COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні авіатранспортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.

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Автор: РБК-Україна