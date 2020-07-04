Аеропорт Ярославського відкрив регулярні прямі перельоти в Берлін і Відень

Фото: Міжнародний аеропорт "Харків" (hrk.aero)

Інавгураційні рейси Харків-Берлін відбулися 3 липня

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про встановлення прямого регулярного сполучення з Берліном і Таллінном.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH.

"Авіакомпанія Wizz Air відкрила з Міжнародного аеропорту «Харків» два нових напрямки, які раніше були можливі тільки з пересадками: Харків-Берлін і Київ-Таллінн", - повідомила прес-служба.

3 липня відбулися інавгураційні рейси Харків-Берлін: 19:10 прибув перший літак з Берліна в Харків, а о 19:40 вирушив у зворотному напрямку. Перельоти по цьому маршруту з харківського аеропорту будуть здійснюватися понеділками і п'ятницями. Час у дорозі становить 2 години 40 хвилин.

Вартість квитків - від 439 гривень в одну сторону без урахування вартості перевезення багажу. У Німеччині літаки прибувають до аеропорту "Шенефельд", який розташовується за 22 кілометри від центру Берліна.

З 4 липня відкриті регулярні прямі рейси Харків-Таллін. Перший рейс прибув в харківський аеропорт Ярославського о 11:30, а о 12:00 літак відправився у зворотний шлях до естонської столиці. Перельоти за маршрутом будуть виконуватися щовівторка і щосуботи, а з 23 липня - і щочетверга. Час у дорозі - 2 години 10 хвилин, вартість квитків - від 439 гривень в одну сторону без урахування вартості перевезення багажу.

Квитки для подорожей по нових напрямах доступні на сайтах аеропорту та авіакомпанії, а також у квиткових агентствах міста.

Крім відкриття нових напрямів, в аеропорту Ярославського після карантинної перерви відновилися регулярні і чартерні перельоти в Мінськ, Будапешт, Вроцлав, Катовіце, Краків, Гданськ, Дортмунд, Київ і Одесу, Стамбул і Анталію.

У прес-службі аеропорту також уточнили, що всі перельоти здійснюються з дотриманням вимог щодо запобігання розповсюдження COVID-19 на авіаційному транспорті, у зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом.

Туристам нагадали і про необхідність перед плануванням подорожі уважно вивчити вимоги країни прибуття. Більшість з них висувають чіткі умови і обмеження на в'їзд для певних категорій громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу. Повну інформацію про умови і обмеження на в'їзд можна отримати в посольствах і консульствах відповідних країн, а також в туристичних операторів, які організовують поїздки.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.

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Автор: РБК-Україна