Аеропорт Ярославського та лоукост Ryanair встановили пряме сполучення між Харковом та Будапештом

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить відомому бізнесменові Олександру Ярославському, спільно з найбільшою лоукост- авіакомпанією Ryanair продовжує розширення географії прямого сполучення Харкова з ключовими містами та столицями Європи, запустивши в ніч на 17 січня 2020 року перший прямий рейс з Харкова в Будапешт. Про це ообщила прес-служба компанії-оператора аеропорту "New Systems AM", яка входить до групи DCH Ярославського", передаект РБК-Україна.

"Одним з пріоритетів харківського аеропорту є відкриття нових рейсів до столиці і великі міста Європи. І ми раді, що один з наших основних партнерів, Ryanair, поєднав прямим сполученням східну Україну зі столицею ще однієї країни — Угорщини. Тепер харків'яни і гості міста зможуть подорожувати в Будапешт за доступними цінами", - зазначив комерційний директор з авіаційної діяльності Міжнародного аеропорту "Харків" Владислав Ільїн.

Лоукостер Ryanair — найбільша авіакомпанія Європи, географія польотів якої охоплює понад 2 тисяч напрямків між 239 аеропортами 40 країн.

"Співпраця харківського аеропорту Ярославського з цим авіаперевізником почалося влітку 2019 року. У червні було відкрито повідомлення Харків-Краків, у жовтні — перельоти в Вільнюс і Познань", - розповідають у прес-службі, додавши, що в кінці березня 2020 року "New Systems AM" відкриє спільно з Ryanair напрямок Харків-Варшава (аеропорт Модлін 49 км від Варшави), виполняя польоти двічі на тиждень — по середах і неділях.

"Компанія Ryanair рада запустити рейси з Харкова у Будапешт, яких раніше ніколи не було. Вони будуть здійснюватися двічі на тиждень протягом зимового та літнього сезонів 2020 року. Щоб відсвяткувати подію, ми випустили квитки з Харкова лише за 16,99 євро на подорожі до кінця квітня. Їх можна придбати до півночі 18 січня на сайті Ryanair", -- прокоментувала відкриття нового маршруту PR-менеджер Ryanair в Центральній і Східній Європі та на Балканах Ольга Павлонка.

Авіалайнери Ryanair будуть здійснювати перельоти з харківського аеропорту Ярославського в Будапешт по четвергах і неділях. А з 1 червня прямі рейси двічі на тиждень з Харкова у Будапешт запустить також авіаперевізник Wizz Air, і з цього часу харків'янам стануть доступні перельоти в угорську столицю чотири рази на тиждень.

Зазначимо, що Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH в рамках підготовки підготовки до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Аеропорт входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних рейсах.

У третьому кварталі 2019 року аеропорт Ярославського, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), увійшов до ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, обслуговуючих до 5 мільйонів пасажирів у рік.

Крім того, аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Навесні 2020 року Олександр Ярославський планує почати будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в Дніпрі.