Аеропорт Ярославського анонсував передноворічні перельоти і розповів про підсумки 2020

Міжнародний аеропорт "Харків" бізнесмена Олександра Ярославського анонсував можливість авіаподорожей в новорічні свята. Оскільки аеропорт працює в штатному режимі з дотриманням усіх правил безпеки, у мандрівників є досить широкий вибір для планування новорічних канікул.

Про це повідомила прес-служба компанії-оператора харківського аеропорту "New Systems AM", що входить в DCH Олександра Ярославського.

"Подарунок до свят від авіакомпанії Wizz Air: перевізник анонсував відновлення перельотів в шість європейських міст у другій половині грудня. 17 грудня повинні відкритися перельоти в Краків. 18 грудня - у Відень, Берлін, Дортмунд і Гданськ. 20 грудня - до Вроцлава", - повідомила прес-служба.

Українським туристам доступні традиційні курортні та туристичні напрямки - Туреччина і Єгипет. Щодня з Харкова перельоти здійснюються в Стамбул. Вівторками, середами, четвергами і неділями доступні чартерні рейси в Шарм-ель-Шейх. Щовівторка - в турецьке місто Кайсері, розташований біля гірськолижного курорту "Ерджієс".

Також аеропорт Ярославського пропонує зручні перельоти в період новорічних свят на популярні серед лижників і туристів напряму на заході України. Наприклад, з Windrose Airlines їх Харкова всього за 4,5 години можна потрапити у Львів або Івано-Франківськ (з пересадкою в Києві) - ці рейси виконуються щодня.

Купівля квитків доступна мандрівникам вже зараз на сайті аеропорту або у квиткових агентствах.

Крім того, в прес-службі харківського аеропорту повідомили, що за підсумками роботи за 11 місяців 2020 року вдалося зберегти більш ніж половину пасажиропотоку. У зв'язку з обмеженнями на в'їзд в багатьох країнах світу чисельність мандрівників на міжнародних напрямках склала 53% від торішнього показника. На внутрішніх маршрутах вдалося зберегти 39% пасажиропотоку в порівнянні з обсягами 11 місяців 2019 року.

У цілому ж аеропорту Ярославського вдалося зберегти 51% загального обсягу пасажиропотоку в порівнянні з 11 місяцями 2019 року.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних рейсів дозволило харківському аеропорту за підсумками 2019 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися 1,34 мільйона мандрівників.

За показниками пасажиропотоку харківський аеропорт входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Успішний харківський досвід державно-приватного партнерства з будівництва нового аеропорту та його розвитку приватним інвестором буде повторений в місті Дніпро - тут група DCH Олександра Ярославського розпочала роботи в рамках інвестиційного проекту по створенню нового аеровокзального комплексу для сучасного міжнародного аеропорту "Дніпро".