Аэропорт "Львов" рассматривает возможность запуска рейсов во время военного положения

Международный аэропорт "Львов" изучает возможность запуска рейсов гражданской авиации во время военного положения. Однако для этого необходимо несколько условий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали на странице аэропорта в Facebook.
В пресс-службе аэропорта отметили, что изучают возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения. Но для этого необходимо обеспечение всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры.
"Разработан операционный документ эвакуации пассажиров, проводим постоянные тренировки процедур эвакуации людей", - сказано в сообщении.
Также работники аэропорта проводят постоянную техническую поддержку и мониторинг информационных систем, обеспечивающих основную операционную деятельность и авиационную безопасность, бесперебойную работу систем ИТ, средств связи и систем технических средств охраны и безопасности.
За время войны, около 1300 специалистов по различным направлениям из разных служб авиаотрасли, обновили знания и подтвердили уровень профессиональной квалификации по сертифицированным программам Госавиаслужбы.
В Украине закрыли воздушное пространство после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Это означает, что полеты гражданской авиации в стране невозможны.
При этом в 2023 году в МИД Украины заявляли, что первым аэропортом, который откроют в Украине, будет "Борисполь".
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