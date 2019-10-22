Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман

Аеропорт "Київ" імені Сікорського скасував кілька ранкових рейсів, які мали вилетіти у вівторок, 22 жовтня. Про це передає кореспондент РБК-Україна із місця подій.

Спершу на інформаційному табло аеропорту з'явилася інформація про скасування рейсу в Берлін, який забезпечує авіакомпанія WizzAir. Попередня причина скасування - густий туман. Відомо, що пасажирів цього рейсу перенаправили в Бориспіль, організувавши трансфер. Літак звідти має вирушити о 8:30.

Згодом з'явилася інформація про скасування авіарейсу до Варшави польського авіаперевізника LOT. Також відмінено рейс до Риму в аеропорт Ф'юмічіно, який мав вирушити о 5:25. Поки деталі щодо цих рейсів не повідомляються.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту "Бориспіль". У результаті цього з 20:00 виліт літаків з терміналу F було призупинено. У зоні діяльності аеропорту у зв'язку з обробкою полів аміаковмісними речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

Пізніше стало відомо, що за допомогою до медиків через підозри отруєння звернулися близько 50 осіб. Робота аеропорту відновлена.