Аеропорт "Київ" звернувся за допомогою до Саакашвілі

Колектив Міжнародного аеропорту "Київ" у відповідь на флешмоб голови виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі записав відеозвернення, в якому попросив про допомогу.

Про це йдеться на сторінці підприємства в Facebook, передає РБК-Україна.

Зокрема, у зверненні йдеться, що за час карантину аеропорт втратив весь пасажиропотік і майже всі доходи. При цьому продовжує нести великі витрати на утримання інфраструктури, безпека польотів, виплату податків та процентів по кредитах.

"Аеропорту "Київ" потрібна допомога. Якщо держава не втрутиться, ця криза може стати для нас останнім. Ситуація ускладнюється нерівними умовами, в яких ми змушені працювати", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, мова йде про мінімальні ставки на авіаційне обслуговування. Раніше МА "Київ" та інші регіональні аеропорти просили закріпити їх на законодавчому рівні: $10 - за зліт/посадку, $10 - пасажирський збір і $3 - на авіаційну безпеку за кожного відправленого пасажира.

"Зараз ці ставки встановлюються кожним аеропортом окремо. Іноді вони нижче собівартості. Ми просимо, щоб ці ставки були рівними для всіх аеропортів. Це загальносвітова практика. Так невеликі аеропорти можуть конкурувати з великими. Це робить неможливим непрозоре ціноутворення і демпінгові маніпуляції", - додають співробітники аеропорту.

Крім того, колектив закликав створити спеціальну комісію з вирішення проблем цивільної авіації, до складу якої запросити представників всіх українських аеропортів та авіакомпаній.

"Ми розуміємо, що в бюджеті не вистачить грошей, щоб підтримати всіх. Тому ми просимо не грошей, а умов рівних і конкурентних, в яких ми могли б розвивати наш аеропорт, створювати робочі місця, відкривати Київ і Україну для інших", - зазначають вони.

Раніше голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі на своїй Facebook-сторінці закликав український бізнес публікувати короткі відео з описом проблем у різних галузях і пообіцяв допомогти донести озвучені проблеми до президента.

Нагадаємо, раніше гендиректор ТОВ "Майстер-Авіа", яке управляє частиною майна МА "Київ", Олег Левченко заявив, що аеропорт опинився на межі банкрутства. За час карантину доходи впали на 92%, а витрати лише на 40%. За його словами, відновлення регулярного авіасполучення збільшить витрати приблизно вдвічі.