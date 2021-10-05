Аеропорт Херсона після реконструкції за програмою Зеленського зможе приймати до 15 рейсів на добу

В аеропорту Херсона до кінця року з’явиться нова злітно-посадкова смуга , що зможе приймати літаки класу Boing 737-800, 900, 737-300 та Airbus 319, 320, 321. Після реконструкції, що відбувається за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", летовище Херсона зможе приймати до 15 рейсів на добу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника керівника Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка.

"У сучасному світі регіональний аеропорт високого рівня – уже не розкіш, а звичайна людська потреба", - зазначив Кирило Тимошенко.

Будівельники вже демонтували бетонні плити старої смуги. А оскільки основа під ними виявилася нестійкою, її укріплять та влаштують багатошарове покриття.

ЗПС у аеропорті Херсона побудована у 1979 році. Завдання про реконструкцію аеропорту поставив президент Володимир Зеленський у 2019 році, коли був в місті вперше як голова держави та побачив стан повітряної гавані. Херсонський аеропорт став одним з першим летовищ, які масштабно оновлюють за програмою президента "Велике будівництво".