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Аеропорт Франкфурта скасував понад 100 рейсів через буревій "Забіне"

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 18:05
Аеропорт Франкфурта скасував понад 100 рейсів через буревій "Забіне"
Фото: аеропорт Франкфурта (flickr.com Allan)

Аеропорт скасував близько 13% рейсів

Аеропорт у німецькому Франкфурті-на-Майні скасував майже 150 рейсів через потужний буревій "Забіне", який 9 лютого охопив Німеччину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними представника компанії Fraport, яка здійснює керування аеропортом, у зв'язку з негодою було скасовано близько 150 авіарейсів з майже 1200 запланованих на понеділок, 10 лютого. Очікується, що потужний буревій у понеділок досягне Франкфурта.

Крім того, найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa оголосив про скасування коротких та довгострокових рейсів з аеропорту Мюнхена у понеділок з 12 до 23 години.

Нагадаємо, німецькі метеорологи повідомили, що 9 лютого потужний буревій "Забіне" повинен досягнути території Німеччини. Прогнозувалося, що пориви вітру сягатимуть 100-175 кілометрів на годину. Очікується, що буревій в країні утримається до 11 лютого. Німецькі аеропорти та залізниця попереджали про можливі зміни в роботі.

Також РБК-Україна писало, що 9 лютого потужний шторм "Сіара" охопив територію Британії. Синоптики повідомляють, що подекуди пориви штормового вітру досягають 93 миль на годину. У понад 200 населених пунктах очікуються сильні повені. Аеропорти "Хітроу" та "Гатвік" вже скасували деякі внутрішні та міжнародні рейси.

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Новини України аэропортураганрейсыФранкфурт-на-Майне
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