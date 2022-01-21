Аеропорт "Бориспіль" відкриє термінал F після дворічної перерви

Даний аеровокзальний комплекс закрили 2 роки тому після введення обмежень на подорожі по всьому світу і значного падіння пасажиропотоку. Для економії коштів всі рейси зосередили в терміналі D, який на той момент був напівпорожнім.

"Фінплан аеропорту "Бориспіль" на 2022 рік передбачає обслуговування 13,1 млн пасажирів. Це означає, що в пікові години пропускна здатність терміналу D не буде справлятися з фактичним числом пасажирів, які вилітають або прилітають. Роботу терміналу F вирішили відновити саме для розвантаження основного терміналу D", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів і авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах з точки в точку. Зараз аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки не готовий оголосити їх список.

Відзначимо, під час попередньої роботи терміналу F до березня 2020 року він став базою для лоукостерів Ryanair і SkyUp. Будівля не має телетрапів, однак дозволяє проводити посадку пасажирів пішки. Це зменшує час стоянки літака, і авіакомпанії додатково економлять на доставці пасажирів до літака за допомогою автобусів.

Термінал F вперше ввели в експлуатацію в 2010 році. Це 2-поверхова будівля площею 20 тис.квадратних метрів, яка призначена для обслуговування тільки міжнародних рейсів як на приліт, так і на виліт.