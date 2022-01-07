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Аеропорт Алмати закрили до 9 січня. Прийматиме тільки військові рейси

Автор: Дмитро Левицький

Влада Казахстану продовжила закриття аеропорту міста Алмати. Повітряну гавань закрили після того, як її захопили протестувальники кількома днями раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Хабар 24".

Аеропорт "Алмати", як повідомив провладний Казахстанський телеканал, буде закритий до 9 січня.

Однак весь цей час повітряна гавань Алмати прийматиме військові рейси.

Нагадаємо, через закриття аеропорту "Алмати" з Казахстану не змогла вилетіти група громадян України.

Як повідомили в МЗС, йдеться про понад 40 українців. Зараз дипломати шукають спосіб їх повернення додому.

РБК-Україна публікувало відео з аеропорту "Алмати" після захоплення протестувальниками.

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