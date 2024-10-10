RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД

Фото: на аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом 10 октября (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом. Военный объект расположен в 410 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен склад ГСМ", - рассказал он.

Удар по аэродрому "Ханская"

В ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

Недалеко от аэродрома начался пожар. В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. При этом об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром в ведомстве не сообщали.

В свою очередь, глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар "в пригороде Майкопа" и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковый, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине