На аэродроме "Ханская" в Адыгее уничтожен склад с топливом, - ЦПД

Удар по аэродрому "Ханская"

В ночь на 10 октября в России, в районе станицы Ханская под Майкопом беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

Недалеко от аэродрома начался пожар. В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы уничтожено и перехвачено 92 украинских БПЛА самолетного типа. При этом об атаке на Адыгею, где горит военный аэродром в ведомстве не сообщали.

В свою очередь, глава Адыгеи подтвердил атаку и последующий пожар "в пригороде Майкопа" и заявил об эвакуации жителей поселка Родниковый, который прилегает к военному аэродрому "Ханская".

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