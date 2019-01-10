Призначення Кравцова головою правління "Укрзалізниці" позитивно оцінив глава наглядової ради компанії

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кабмін сьогодні призначив Кравцова головою правління "Укрзалізниці"

Голова наглядової ради АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Шевкі Аджунер позитивно оцінив рішення Кабінету міністрів про призначення Євгена Кравцова головою правління АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Відповідно до сьогоднішнього рішення уряду, Кравцова призначено головою правління АТ "Укрзалізниця" строком на три роки.

Після затвердження нової редакції статуту компанії, питання відбору кандидата на посаду голови правління УЗ та його подання на розгляд акціонера, Кабінету міністрів, належить до компетенції наглядової ради товариства. Відбір кандидатури на посаду голови правління здійснюється у порядку, розробленому наглядовою радою та погодженому з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

Такий порядок, за словами голови наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Шевкі Аджунера, було розроблено, затверджено та узгоджено з Міністерством.

"Члени наглядової ради, відповідно до цього порядку, вирішили провести оцінку виконуючого обов’язки голови правління Євгена Кравцова, зокрема, із залученням для цього зовнішнього консультанта з підбору персоналу", - повідомив Аджунер.

Він наголосив, що саме на підставі висновку зовнішнього консультанта, наглядовою радою одностайно було обрано Кравцова кандидатом на посаду голови правління АТ "Укрзалізниця та запропоновано до затвердження акціонером.

Аджунер позитивно оцінив урядове рішення про призначення Євгена Кравцова головою правління товариства та висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям наглядової ради та правління компанії у найкоротші строки буде затверджено стратегію розвитку "Укрзалізниці" та здійснено невідкладні кроки з її реалізації.

За даними прес-служби, в УЗ Кравцов прийшов у 2015 році на посаду радника генерального директора. Пізніше працював директором (з реформування майнової та правової політики) "Укрзалізниці", начальником департаменту реформування та корпоративного розвитку "Укрзалізниці", членом правління ПАТ "Укрзалізниця", в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця", а також першим заступником міністра інфраструктури України - головою Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця". У серпні 2017 року Кравцов повернувся до Укрзалізниці та виконував обов’язки голови правління товариства.

Під керівництвом Кравцова було завершено процес реформування галузі та прийнято перший статут компанії, здійснено реформу корпоративного управління, сформовано наглядову раду товариства за участі незалежних членів. Також державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту "Укрзалізниці". Його нову редакцію було затверджено постановою Кабінету міністрів України 31 жовтня 2018 р. "Укрзалізниця" змінила тип товариства на приватне акціонерне товариство.

Окрім цього, Кабмін, який є акціонером "Укрзалізниці", 12 грудня 2018 року схвалив покроковий план дій з корпоративного управління компанії.

У прес-службі зазначили, що під керівництвом Кравцова успішно завершено низку важливих інфраструктурних проектів: будівництво Бескидського тунелю в Карпатах, електрифікацію дільниці Потоки – Золотнишино на напрямку Полтава-Кременчук (це перші роботи з електрифікації після 6-річної перерви), збільшення пропускної здатності напрямку Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь. Окрім цього, у надзвичайно стислі терміни реалізовано проект із запуску швидкісного експресу "Київ – міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Під керівництвом Кравцова розпочато наймасштабніше за часи Незалежності України оновлення рухомого складу, заявили в УЗ. Так, на власних заводах "Укрзалізниці" збудовано та придбано в українських виробників рекордну кількість вантажних вагонів – понад 3000 вагонів найбільша за останні 8 років кількість пасажирських вагонів – понад 100 – пройшла капітально-відновлювальний ремонт, що продовжило термін їх експлуатації на 14 років.

На залізничну мережу України вийшли перші новітні локомотиви GE – загалом поставлено вже 20 із 30 відповідно до рамкової угоди між Укрзалізницею та GE щодо 15-річного партнерства з оновлення та модернізації рухомого тягового складу.

У період керівництва Кравцова, за даними прес-служби, Укрзалізниця стала першою і єдиною державною компанією України, яка почала здійснювати закупівлі дизпального із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts. Також за ініціативи Євгена Кравцова запроваджено дерегуляцію плати за користування вагонами УЗ.

Нині компанія готується до початку електрифікації напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, відповідно до затверджених Урядом проектів реконструкції дільниць залізничного транспорту Долинська – Миколаїв та Миколаїв – Колосівка з електрифікацією за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. Розпочато проектування робіт з електрифікації напрямку Ковель – Ізов – Держкордон.