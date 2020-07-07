Адвокати України проводять акцію на підтримку Логвинського

Асоціація адвокатів України (ААУ) закликає правозахисну та адвокатську спільноту долучитися до флешмобу на підтримку правозахисника та екс-нардепа Георгія Логвинського у справі так званого "Золотого мандарину".

Про це йдеться у зверненні на сайті Асоціації.

"Європейський суд з прав людини засідає по справі нашого колеги, адвоката та правозахисника Георгія Логвинського по зверненню НАБУ, представленому, попри багаточисельні заяви правозахисної та адвокатської спільноти про порушення всіх норм права. З урахуванням скарг України проти Росії, скарг переселенців і т.д., демонстрація Високому суду вигаданої кримінальної справи проти адвокатів - це зрада інтересів держави, оскільки підриває довіру до державних інститутів", - йдеться у зверненні.

Зазначається також, що адвокати масово звертаються по цій справі до генпрокурора Ірини Венедиктової й міністра юстиції Дениса Малюськи. Однак звернення ігнорувалися, що, на їхню думку, демонструє "кричущу ситуацію з правом на захист в Україні".

"Ми підтримуємо колегу і віримо, що Високий суд дасть оцінку грубим порушенням прав адвокаті в Україні", - додають в Асоціації.

Повідомляється, що до флешмобу вже долучилися сотні адвокатів та правозахисників України.

Нагадаємо, так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася повернути його. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ ухвалив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту.

Україна виплатила компенсацію з держбюджету, але у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина".

Зокрема, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацької і екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабіну у розкраданні понад 50 млн гривень.