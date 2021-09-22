Адвокати Суркіса прокоментували рішення Лондонського суду не на його користь

Як відомо, зазначена справа стосувалась обставин купівлі Петром Порошенком під час його президентської каденції частки в телеканалі "1+1" в Ігоря Суркіса та інших акціонерів, та незаконного блокування англійським компаніям доступу до їхніх депозитних коштів у ПриватБанку.

"Попри те, що англійському суду були надані беззаперечні та неспростовні докази обґрунтованості позовних вимог, суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду цього позову", - зазначають юристи.

Порошенко і Гонтарева подали клопотання про відхилення позову на підставі того, що на них поширюється дія закону про державний імунітет від 1978 року. Згідно з цим законом, іноземні держави та їх посадові особи мають імунітет від розглядів в англійських судах.

При цьому адвокати відповідача заявили, що в результаті цього рішення провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію ПриватБанку та стягнути з держави кошти.

"Подібні заяви є навмисно перекрученими та відверто маніпулятивними. По-перше, оскарження націоналізації ПриватБанку ніколи не було предметом позову в суді Лондону, позивачі доводили факти політичної корупції та шантажу колишніми топ-чиновниками у своїх приватних інтересах. По-друге, жодних претензій до держави - Україна ніхто і ніколи не пред’являв", - додають юристи.

Юристи також додали, що подібне рішення суду жодним чином не зупинить їхньої боротьби за повернення втрачених активів. Наразі відпрацьовується можливість апеляційного оскарження даного рішення суду, ініціювання кримінальних проваджень за фактами злочинної змови колишніх посадовців, а також вжиття інших правових механізмів задля поновлення порушених інтересів та притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, позов до Порошенка і Гонтаревої подав Ігор Суркіс і шість зареєстрованих в Англії у 2012 році компаній. Він стосується втрати Суркісами $350 млн коштів в ході націоналізації ПриватБанку: грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках банку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, бо Суркіси нібито були визнані пов'язаними з ПриватБанком особами.