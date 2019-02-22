Адвокати прокоментували етапування Балуха з СІЗО Краснодара

Адвокати не знають, куди етапували політв'язня Володимира Балуха

Адвокаты осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого 22 февраля вывезли из изолятора Краснодара, не располагают информацией о том, в какую колонию его отправят. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Она сообщила, что об этом станет известно только по прибытию Балуха по назначению.

"Куда его этапируют - нет никакой информации. Поскольку это информация ДСП (для служебного пользования) - если его привозят в другую колонию, соответственно, она не может быть распространена. И станет известно только по прибытию по назначению. Это может занять сколько угодно, до трех месяцев. Смотря, куда его этапируют. Может быть, на этапе будут заходить местные ОНК, которые ходят в колонии и следственные изоляторы. Соответственно, они могут узнать информацию о вновь прибывших. Только таким случайным образом иногда можно получать информацию", - отметила Динзе.

Напомним, сегодня Балуха этапировали из СИЗО в неизвестном направлении. Причины его перевода из керченской колонии на территорию России до сих пор неизвестны.

До этого Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар.

РБК-Украина писало, что руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник уверена, что этапирование политзаключенного Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО является прямой угрозой его жизни.