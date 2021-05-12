Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп

За його словами, йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь", - заявив адвокат.

Адвокат зауважив, що наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не користується імунітетом.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", - зазначив адвокат.