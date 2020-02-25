Адвокати підозрюваного у справі Гандзюк оскаржать рішення про його екстрадицію

Рішення про екстрадицію з Болгарії до України підозрюваного в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк - Олексія Левіна - буде оскаржене. Про це із посиланням на адвокатів Левіна пише hromadske.

Зокрема, захисник підозрюваного Михайло Величко заявив, що чекати екстрадиції Левіна протягом цього тижня не варто, оскільки готується апеляція.

"Цього тижня його точно не екстрадують, тому що клієнт особисто ухвалив рішення і дана вказівка адвокату, який представляв його інтереси в Болгарії - подати апеляційну скаргу. Технічно ми у будь-який момент можемо відкликати цю апеляційну скаргу", - сказав Величко.

Відом також, і це підтвердив адвокат, що Дмитро Ільченко та Андрій Мурашків - адвокати Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на Гандзюк - намагалися потрапити до Олексія Левіна в Болгарії у місце, де його утримують.

Проте Ільченко та Мурашкін цю інформацію спростували. Хоча Мурашкін планує поїхати до Болгарії, де збирається допитати підозрюваного.

Нагадаємо, ще наприкінці січня 2020 Україна попросила Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. Нещодавно суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадицію підозрюваного. Суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим.

Олексія Левіна затримали в ході спецоперації в болгарському Бургасі. Він змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.