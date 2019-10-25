Адвокати клопочуть про закриття справи по "Роттердам+" на основі комплексної експертизи

Сторона захисту у справі "Роттердам+" надала клопотання про закриття справи в зв'язку з отриманими висновками судових експертів, які підтверджують законність формули і відсутність економічних збитків та збитків для споживачів електроенергії. Про це повідомила адвокат Наталія Дригваль, передає "Главком".

Судовий експерт також підтвердив, що НКРЕКП ухваливши "Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії" в 2016 р, забезпечив прозорість механізму формування цін на електроенергію.

"При визначенні ціни коректно включалися такі фактори як: індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена в українські порти, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом по території України. Ухвалення Порядку не привело до зростання прибутковості вугледобувних підприємств і ТЕС України вище середнього рівня вугільної та енергетичної галузі", - каже адвокат з посиланням на експертизу.

За її словами, аналогічні результати були отримані слідчими САП, проте не були включені в справу.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в 2016 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила методику розрахунку оптової ціни електроенергії, що базується на європейському індексі цін на вугілля. У формулу "Роттердам плюс" входить ціна вугілля для виробництва електроенергії, яка базується на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам - Роттердам - Антверпен), плюс доставка в український порт.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, що ухвалили вугільну формулу "Роттердам+".

З 1 липня 2019 року набрав чинності новий ринок електроенергії, в зв'язку з чим колишні принципи формування цін скасовані, і формула "Роттердам плюс" припинила дію, але розслідування НАБУ триває.

Як повідомлялося, в кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни на електроенергію, що впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року).

Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".