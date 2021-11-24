Адвокатура - найстабільніший институт в системі правосуддя України, - Ізовітова

В рамках дискусії спеціальний представник Міністерства закордонних справ Нідерландів у справах Європи та Східного партнерства Яп Фредерікс (Jaap Frederiks) звернув увагу на те, що в умовахколи країни Східного партнерства стикаються із численними викликами їхній стабільності, в тому числі, зовнішніми, питання забезпечення верховенства права набуває особливої важливості.

"В наших особистих інтересах, як ЄС, інвестувати у стабільність на наших східних кордонах. Ми переконані, що в цьому контексті посилення демократичних інституцій, верховенства права, свободи медіа, зробить наші країни-партнери більш стійкими", - наголосив він.

В свою чергу Лідія Ізовітова розповіла, що від ухвалення в 2012 році нового закону про "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і до сьогодні українська адвокатура демонструвала постійний розвиток і змогла уникнути радикальних перетворень, з якими стикнулися інші інститути з системи правосуддя в Україні.

"Адвокатура наразі - найбільш стабільний інститут в системі правосуддя в Україні. Впродовж 9 років ми працюємо на основі однієї редакції профільного закону. Час дав можливість закону досягнути закладених у нього стратегічних цілей", - наголосила вона.

Завдяки цьому вдалося не лише розбудувати самоврядну незалежну від держави професійну організацію адвокатури, але також гарантувати безперешкодне здійснення адвокатської діяльності на принципах верховенства права, встановити перелік професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, які дозволяють захисникам працювати безпечно, професійно і ефективно.

"Той факт, що цей закон з 2012 року не зазнав принципових змін, хоча кілька років тому був серйозний ризик отримати політично вмотивовану кон’юнктурну нову редакцію, доводить важливе правило: стабільність законодавства є вирішальним фактором розбудови ефективних інституцій", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Разом з тим вона висловила жаль, що в Україні ще далеко не завжди виконуються рекомендації Ради Європи та Основні принципи ООН стосовно необхідності консультацій з професійною організацією адвокатури щодо внесення будь-яких змін в профільне законодавство.

В свою чергу заступник голови НААУ Валентин Гвоздій додав, що однією з гарантій стабільної роботи НААУ є те, що вона концентрується на професійних питаннях і залишається поза політикою.

"Ми - не політична інституція, ми завжди поза політичними процесами, тому що це - гарантія нашої незалежності", - наголосив він.