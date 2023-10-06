Адвокаты Жеваго заявили о нарушении его гражданских прав

Юридические консультанты, представляющие интересы Константина Жеваго, заявили о неоднократных нарушениях гражданских прав их клиента со стороны правоохранительных органов во время досудебного расследования уголовного производства о якобы растрате средств банка "Финансы и кредит".

В частности, адвокаты заявили. о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица, непризнание и недопущение защитников в уголовном производстве, осуществление безосновательного розыска, недопуска Константина Жеваго к даче показаний и других нарушениях.

Речь идет о промедлении и несоблюдении органом досудебного расследования в лице Государственного бюро расследований (ГБР) норм Уголовного процессуального кодекса Украины и Конституции Украины, неисполнении возложенных на ГБР обязанностей по проведению независимого и всестороннего досудебного расследования в уголовном производстве и предвзятое отношение Офиса государственного органа, который должен осуществлять установленные Конституцией Украины функции защиты прав и свобод человека, общих интересов общества и государства.

Защитники Жеваго также отметили, что уже 16 раз подавали ходатайство в Офис генпрокурора, ГБР, Печерский районный суд города Киева и Шевченковский районный суд города Киева о проведении следственных действий, в том числе в режиме видеоконференции, и ни разу эти ходатайства не были удовлетворены.

В январе 2023 г. во время рассмотрения очередного ходатайства стороны защиты Константин Жеваго лично обратился к следователю судьи Печерского районного суда города Киева с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции, но судья отказал в удовлетворении ходатайства и не допустил Жеваго к участию в судебном заседании.

Таким образом, нарушаются права Жеваго, а именно: право на защиту, гарантированное Конституцией Украины, статьями 20 и 21 Уголовного процессуального кодекса Украины, право на справедливый суд согласно статье 6 и право на эффективное средство правовой защиты согласно статье 13 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и 47 Хартии основных прав Европейского Союза.

"Все ходатайства стороны защиты были рассмотрены с нарушением установленного статьей 220 Уголовного процессуального кодекса Украины трехдневного срока для рассмотрения ходатайств. Более того, постановления об отказе в удовлетворении ходатайств формальные и не содержат обоснований относительно невозможности проведения таких следственных действий. Также стороной защиты подавались жалобы на решение прокурора по поводу отказа допросить К.Жеваго в режиме видеоконференции, которые либо вообще не рассматривались, либо не довольствовались без уведомления оснований", - заявила Наталья Пушина, адвокат Жеваго.

Защитники заявляют, что они около 20 раз подавали ходатайство относительно допуска адвоката в качестве защитника их клиента в течение последнего года по делу, которое фактически расследуется уже более 8 лет. Все отказы были обжалованы, поскольку недопуск защитников грубо нарушает его неотъемлемое право на защиту. Но следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора продолжают не выполнять судебные решения и не допускают защитников Жеваго по этому уголовному производству, утверждают правозащитники.

Пушина также сообщает о безосновательном розыске ее клиента.

"Следователю и прокурору достоверно было известно место пребывания Константина Жеваго. Как до, так и после судебного рассмотрения его вопроса во Франции. О чем сторона защиты отмечала в своих ходатайствах. Кроме того, розыск К.Жеваго осуществлялся на основании определения об избрании меры пресечения, которая потеряла законную силу, поскольку была постановлена до внесения изменений в статью 197 УПК Украины. Согласно законодательству, они должны прекратить розыск и процедуру экстрадиции. Но этого не происходит", - добавляет адвокат.

Вместе с тем адвокаты призывают правоохранительные органы соблюдать нормы закона, быть объективными и предоставить их клиенту возможность осуществить свое неотъемлемое право на защиту и справедливый и незаангажированный суд. И подчеркивают, что это противоречит судебной практике Европейского суда по правам человека, куда они будут обращаться.