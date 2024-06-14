Адвокаты заявили отвод судей по делу "Роттердам+" из-за грубых нарушений УПК и Конвенции по правам человека

Сторона защиты подала ходатайство об отводе коллегии судей по делу "Роттердам+" в связи с слушанием дела в отсутствие обвиняемых, что является существенным нарушением национального уголовного процесса и нарушением Конвенции по правам человека.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Побережный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Судебное разбирательство проводится без участия обвиняемых, что является существенным нарушением норм процессуального закона. Кроме того, на мой взгляд, нарушено право на защиту, поскольку судебный процесс проводился без участия защитника, когда обвиняемый ходатайствовал об участии защитника. Собственно по этим основаниям и заявлялся отвод коллегии судей", - объяснил адвокат.

Адвокат подчеркнул, что УПК императивно устанавливает, если обвиняемый не прибыл по вызову в судебное заседание, суд откладывает судебное разбирательство, назначает дату нового заседания.

Интересно, слушал бы суд дело в отсутствие прокурора? - задал вопрос адвокат коллегии судей ВАКС.

В ходе заседания другие адвокаты стороны защиты также отметили важность рассмотрения дела со строгим соблюдением всех определенных законом норм и процедур.

Разумеется, если суд сам идет в нарушение норм закона даже в процессуальных вопросах, то возникают сомнения в объективности рассмотрения дела по существу.

"Хотелось бы, чтобы антикоррупционные органы являлись примером объективности и правосудия в Украине для других органов судебной власти, а не наследовали сомнительные признаки других систем", - отметили адвокаты.

На заседании 13 июня сторона защиты аргументировала перед судом необходимость закрытия дела "Роттердам+".

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось более 7 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. Суд также подтвердил отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз, в том числе государственных.