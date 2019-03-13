Адвокат заявив про відвід судді по справі Пасішника

Фото: Андрій Пасішник (Уніан)

Колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" обвинувачують у незаконному впливі на міністра економічного розвитку

У вівторок, 12 березня, у Солом’янському районному суду міста Києва не відбувся судовий розгляд обвинувального акту про обвинувачення колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Андрія Пасішника через незаконний вплив на міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичусау. Про це повідомляє прес-служба САП.

Розгляд обвинувального акту не відбувся через неявку свідків обвинувачення, яка судом визнана поважною. Крім того у судовому засіданні стороною захисту заявлено клопотання про звільнення Андрія Пасішника від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

"Діючим кримінальним законом передбачено закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення особою злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду", - йдеться у повідомленні.

САП повідомляє, що через відмову судді негайно розглянути зазначене клопотання, стороною захисту заявлено їй про відвід.

"Відповідно до вимог ст. 81 КПК України заяву про відвід буде розглянуто іншим суддею цього ж суду", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурором САП 9 березня 2016 року висунули Пасішнику підозру в незаконному впливі на Абромавічуса.