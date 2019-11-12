Адвокат заявив, що фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" добу тримали без їжі

Адвокат Едем Семедляев заявив, що фігурантів другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" не забезпечують їжею на час судових засідань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Семедляев повідомив, що його підзахисних вивезли з СІЗО до сніданку, а доставили назад ввечері, коли обід закінчився.

"І виходить, що вони майже добу без їжі. Їм ніколи не видають пайок. СІЗО мотивує це тим, що їх вивозять в суд у Сімферополі, тобто не на велику відстань від самого СІЗО, незалежно від того, скільки вони пробудуть в суді", - розповів адвокат.

Він також повідомив, що в суді захист просила суддю винести окрему ухвалу щодо СІЗО Сімферополя, на те, що підзахисні не забезпечують їжею на час судових засідань.

"Багато суддів, в тому числі і голова суду, винесли ухвалу щодо СІЗО. Але суддя Білоус сказав, що цю заяву він не прийме", - розповів Семедляев.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський районний "суд Сімферополя сьогодні на три місяці продовжив арешт шістьом фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що сьогодні в Ростові-на-Дону засудили шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засудили до 19 років, Інвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі.