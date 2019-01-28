Адвокат вказав на невідповідність фактів у справі Ноздровської

Після вивчення матеріалів справи у адвокатів виникли питання до обставин події

В материалах уголовного производства в отношении убийства Ирины Ноздровской есть факты, которые не совпадают. Об этом сообщил адвокат по делу убийства Ноздровской Александр Панченко во время заседания ВСК в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это 21 том дела, по 400 страниц каждый том. Поэтому мы смогли изучить материалы дела с показаниями свидетелей и проконсультироваться с экспертами только после того, как материалы были фактически в суде", - сказал адвокат.

По его словам, у защитников возникли вопросы к обстоятельствам события, которые были изложены в материалах дела. Поэтому, по мнению представителей семьи Ноздровской, убийство совершено не одним человеком.

"Неоднократно нами отмечалось то, что версия следствия не совпадает с реалиями. Мы делали воспроизведение обстановки на месте происшествия. Не может пожилой человек, которому 64 года, пронести тело весом в 50 кг, будучи в нетрезвом состоянии. Кроме того, это было после дождя, это было мокрое поле. Там очень много вопросов в отношении самих обстоятельств происшествия. Но орган досудебного расследования удовлетворил те данные, которые были ими установлены. Версия следствия, которая была взята за основу, была доведена до суда", - добавил он.

Напомним, временная следственная комиссия Верховной рады по нападениям на активистов может способствовать началу нового досудебного расследования в производстве по убийству Ирины Ноздровской.