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Адвокат Трампа контактував з Богданом, Єрмаком і Бакановим

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Джуліані їздив до Мадрида для особистої зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком

Адвокат президента США Руді Джуліані після телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського зв'язувався з керівником Офісу президента Андрієм Богданом і главою Служби безпеки України (СБУ) Іваном Бокановим в приватному порядку. Про це йдеться в скарзі співробітника розвідки США на розмову між Трампом і Зеленським.

Також повідомляється, що Джуліані їздив до Мадриду для особистої зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.

"Я також дізнався від кількох посадових осіб США, що, за повідомленнями, приблизно 2 серпня Джуліані відправився в Мадрид, щоб зустрітися з одним з радників президента Зеленського Андрієм Єрмаком. Офіційні представники США охарактеризували цю зустріч, про яку в той час не повідомлялося публічно, як "пряме продовження" розмови президента з Зеленським про "розглянутих ними справи", - йдеться в тексті.

За словами інформатора, у особистого адвоката Трампа також могли бути і інші контакти.

"Окремо кілька посадових осіб США сказали мені, що Джуліані, за повідомленнями, в приватному порядку зв'язався з різними іншими радниками Зеленського, включаючи керівника Офісу Андрія Богдана та виконуючого обов'язки (на той час - ред.) голови Служби безпеки України Івана Баканова. Я не знаю, чи зустрічалися ці посадові особи з Джуліані або розмовляли з ним, але кілька офіційних осіб США повідомили мені, що Єрмак і Баканов мали намір поїхати до Вашингтона в середині серпня", - повідомив інформатор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмова між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою, який відбувся між лідерами двох держав 25 липня цього року.

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