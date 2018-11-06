Адвокат: САП зачитала обвинувальний акт не проти Мартиненка, а проти НАБУ

Фото:: Микола Мартиненко (nfront.org.ua)

Адвокат заявив, що проти Мартиненка намагаються створити черговий інформаційний привід

Прокурор САП Роман Симків 5 листопада закінчив читання в Шевченківському райсуді Києва обвинувального акту проти НАБУ, а не проти Миколи Мартиненка, а НАБУ перетворилося в "почтальйона Пєчкіна", намагаючись створити черговий інформаційний привід проти екс-депутата. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба Мартиненка.

"Так звана "справа Мартиненка" вже почала розсипатися – озвучене прокурором не відповідає матеріалам справи. Там повний набір численних порушень законів, некомпетентності та упередженості НАБУ. Захист з документами на руках спростує всі сфабриковані звинувачення", - підкреслив адвокат.

За його словами, НАБУ 2,5 року відтягувало передачу справи в суд. У той час як Микола Мартиненко вимагав відкритого судового процесу.

"Для НАБУ і лояльних "активістів" було зручно піаритися на резонансній справі, оголошувати злочинцями без суду, порушувати презумпцію невинуватості та права людини. Але в суді свято піару закінчиться, оскільки там треба говорити на мові юридичних фактів", - підкреслив Бойко.

Він сказав, що НАБУ публічно розписався у порушенні закону, заявивши про нібито вручення повістки на допит Миколи Мартиненка 5 листопада.

"НАБУ намагається клонувати одну і ту ж справу – як юридично, так і піарно. Навіть попросило чеську прокуратуру надіслати їм запит про дачі показань Миколою Мартиненком в якості свідка. Він готовий в черговий раз відповісти на всі питання, але тільки у передбачений законом спосіб. А НАБУ прийшов в суд і як листоноша Пєчкін на телекамери заявило: "ми тут принесли повістку" (!) Хоча ніхто не розписався в її отриманні, оскільки звернення щодо міжнародної правової допомоги повинні обов'язково вирушати через Генеральну прокуратуру України", - зазначив адвокат.

Бойко вважає, що НАБУ влаштувало піар-шоу на процесуальній дії, щоб підтримувати "медійний негатив" до Мартиненка.

"Якби норми закону з викликом на допит були дотримані – не було б питань з отриманням повістки. Адже Микола Мартиненко дисципліновано виконує всі процесуальні обов'язки. Більше того, він ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету", - нагадав захисник.

"НАБУ і САП панічно бояться програти цю справу. Тому НАБУ влаштовує скандали в судах і навіть розміщує в ЗМІ замовні матеріали проти Мартиненка, намагається тиснути на суддів. Але рано чи пізно комусь доведеться нести кримінальну відповідальність за фальсифікації. Ми побачимо, як керівники НАБУ незабаром підуть вибори, щоб сховатися за депутатською недоторканністю", - вважають у Мартиненка.